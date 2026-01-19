Marco Mottola, coinvolto nel caso dell’omicidio di Serena Mollicone, ribadisce la propria innocenza. La studentessa di Arce è stata trovata morta nel bosco di Fontecupa nel giugno 2001. Mottola afferma di non aver mai commesso alcun gesto che possa aver causato il decesso di Serena, continuando a dichiararsi estraneo a quanto accaduto.

Marco Mottola continua a dichiararsi innocente in merito all’ omicidio di Serena Mollicone, la studentessa di Arce (in provincia di Frosinone) trovata morta nel bosco di Fontecupa nel giugno 2001. “Non ho mai fatto del male a Serena e neanche i miei familiari. Sono innocente e non so chi possa averle fatto del male. Lei quel giorno non è mai venuta da me. L’avevo già detto alla polizia quando venni sentito. L’ipotesi che io abbia spinto Serena contro la porta è falsa e ci sta rovinando la vita. Della porta rotta nella caserma dei carabinieri di Arce, l’ho ho saputo solo a marzo del 2008 quando mio padre mi raccontò di averla rotta durante una lite con mia madre”, ha detto Marco Mottola che ha rilasciato spontanee dichiarazioni davanti al collegio della Corte d’assise d’appello di Roma dove è imputato con il padre Franco e la madre Annamaria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Omicidio Serena Mollicone, Marco Mottola: “Sono innocente, mai fatto del male a Serena”

“Sono innocente e siamo innocenti. Non ho mai fatto del male a Serena Mollicone”, le parole di Marco Mottola ai giudici dell’Assise

Marco Mottola, imputato nel processo di appello per l’omicidio di Serena Mollicone, ha dichiarato di essere innocente e di non aver mai avuto rapporti con il delitto. Davanti alla Corte d’Assise di Roma, ha ribadito di non aver mai fatto del male alla giovane di Arce, affermando la propria estraneità ai fatti contestati.

Omicidio Serena Mollicone, parla Marco Mottola: “Non l’ho uccisa, in caserma non è mai venuta”

Durante l'udienza del processo d'appello per l'omicidio di Serena Mollicone, Marco Mottola ha dichiarato di non essere responsabile della morte di Serena e ha negato di essere mai stato in caserma in quei giorni. La sua testimonianza si è concentrata nel rigettare le accuse e nel chiarire la propria posizione nel procedimento giudiziario in corso.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Omicidio Serena Mollicone, parla Marco Mottola: “Non l’ho uccisa, in caserma non è mai venuta” - Questa mattina in aula, durante l'udienza del processo d'appello per l'omicidio di Serena Mollicone, Marco Mottola ha preso la parola, dicendo di non aver ... fanpage.it