Omicidio Mollicone Marco Mottola | Sono innocente non so chi abbia ucciso Serena

Dinanzi ai giudici della corte d'Assise, l'imputato insieme al padre e la madre fornisce dichiarazioni spontanee nell'ambito del processo per la morte della 18enne risalente al primo giugno 2001 “Non ho mai fatto del male a Serena Mollicone, né io né i miei familiari“. A dirlo è Marco Mottola dinanzi ai giudici della corte d’Assise di Roma, imputato insieme al padre e alla madre per la morte della giovane di Arce avvenuta il primo giugno del 2001. I genitori sono accusati di concorso in omicidio e occultamento di cadavere. Ebbene, a distanza di quasi 25 anni, l’iter processuale è culminato con l’Appello bis attualmente in corso, dopo che la Cassazione, nel marzo 2025, ha annullato le precedenti assoluzioni per la famiglia Mottola. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

