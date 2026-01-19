Omicidio Mollicone Marco Mottola parla in aula | Sono innocente

Durante l’udienza del processo d’appello bis per l’omicidio di Serena Mollicone, Marco Mottola ha dichiarato la propria innocenza, affermando: “Sono innocente e siamo innocenti”. La corte d’assise d’appello di Roma ascolta le dichiarazioni spontanee di Mottola, imputato insieme a suo padre, Franco Mottola, ex maresciallo dei carabinieri, nel procedimento che vede coinvolti i principali sospettati del tragico episodio.

