Omicidio in classe tensione davanti alla scuola Grida e fumogeni centinaia di studenti protestano | Giustizia per Aba

Stamattina a La Spezia, centinaia di studenti si sono radunati davanti all'Istituto Einaudi-Chiodo per manifestare in modo pacifico, chiedendo giustizia per Abanoub, vittima di un tragico episodio avvenuto in classe. La protesta, caratterizzata da grida e fumogeni, riflette il desiderio di verità e sicurezza, coinvolgendo ragazzi di diverse età e scuole della città. Un momento di confronto e solidarietà che evidenzia l'importanza di affrontare con attenzione e rispetto

La Spezia, 19 gennaio 2026 – " Giustizia per Aba ". Il grido si alza in alto fortissimo. Sono centinaia i ragazzi e le ragazze, di tutte le età e diverse scuole della Spezia, che si sono ritrovate stamani, 19 gennaio, fin dalle 7 di mattina all'ingresso dell'Istituto professionale Einaudi-Chiodo per chiedere verità e giustizia per Abanoub. La fidanzata di Zouhair: "Basta gossip, sono sconvolta. Ho fatto il possibile per evitare di farli litigare" La tensione è altissima perché come urla uno dei numerosi cartelli affissi all'ingresso dai compagni del giovane Aba "Il silenzio uccide due volte". La scuola aperta, ma nessuno degli studenti entra per riprendere le lezioni.

Il caso dell'omicidio di Abanoub Youssef a La Spezia. L'assassino aveva espresso in classe il desiderio di uccidere, senza conseguenze. - facebook.com facebook

L'omicidio del 18enne accoltellato in classe, a #LaSpezia, da un compagno. Arrestato il ragazzo, ha ammesso di aver agito per gelosia. La procura sta valutando se contestare aggravante premeditazione. Il ministro #Piantedosi: "Serve educazione e sollecitar x.com

