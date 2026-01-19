Omicidio Federica Torzullo il pm | Claudio Carlomagno l' ha colpita al volto avrebbe provato a fare a pezzi e a bruciare il corpo

Il pm ha reso nota la ricostruzione dell’omicidio di Federica Torzullo, scomparsa l’8 gennaio. Secondo le indagini, Claudio Carlomagno avrebbe colpito la donna al volto e tentato di smembrarla e bruciarne il corpo. Le modalità del delitto, che ipotizzano l’uso di un’arma bianca, saranno chiarite con gli esiti dell’autopsia. La vicenda resta sotto approfondimento, con le autorità impegnate a fare luce sui fatti.

Per quanto riguarda le modalità del delitto, gli inquirenti ipotizzano l’uso di “un’arma bianca”, ma “non solo” – ha precisato il pm – sottolineando che sarà necessario attendere “gli esiti dell’autopsia” per chiarire ogni aspetto Il corpo di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa l’8 gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Federica Torzullo, il pm: "Claudio Carlomagno l'ha colpita al volto, avrebbe provato a fare a pezzi e a bruciare il corpo" Claudio Carlomagno stava per fuggire: ha provato a bruciare il corpo di Federica Torzullo e farlo a pezziClaudio Carlomagno, ex marito di Federica Torzullo, è sospettato di aver tentato di nascondere il suo corpo. Federica Torzullo, Claudio Carlomagno non risponde all’interrogatorio. Il pm: “Colpita in volto con ferocia”Federica Torzullo, il cui corpo è stato ritrovato ad Anguillara Sabazia il 18 gennaio, non ha risposto all'interrogatorio dei magistrati. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. L'omicidio di Federica Torzullo. Il marito non risponde al Pm. Omicidio "di particolare ferocia" - Domani l'autopsia sul corpo trovato nell'azienda del marito, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. msn.com

Femminicidio di Federica Torzullo, il marito non risponde ai pm. Per inquirenti omicidio 'di particolare ferocia'. Domani l'autopsia #ANSA - facebook.com facebook

Federica Torzullo, la donna scomparsa da sei giorni a Roma: il marito indagato per omicidio x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.