Omicidio Federica Torzullo | ‘Ha tentato di darle fuoco e farne a pezzi il corpo’ il marito resta in silenzio

Il marito di Federica Torzullo, detenuto con l'accusa di aver tentato di incendiare e smembrare il corpo della donna, rimane in silenzio. Secondo il decreto di fermo dei pm di Civitavecchia, l’uomo avrebbe agito per ostacolare il riconoscimento della vittima. La vicenda solleva interrogativi sulla dinamica dei fatti e sul movente dell’omicidio, ancora in fase di accertamento.

Il decreto di fermo: tentativi di fuoco e depezzamento per ostacolare il riconoscimento. Secondo quanto emerge dal decreto di fermo dei pm di Civitavecchia, Claudio Carlomagno, marito della vittima, avrebbe tentato di dare fuoco e fare a pezzi il corpo di Federica Torzullo con l’obiettivo di “ostacolarne il riconoscimento”. L’uomo è stato arrestato ed è in carcere da ieri sera, dopo il ritrovamento del cadavere. Nel provvedimento si parla chiaramente di azione di fiamma e tentativo di depezzamento, risultanti dal primo accertamento esterno, inseriti in un più ampio contesto di comportamenti finalizzati a celare l’azione criminosa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Federica Torzullo, il marito resta in silenzio durante l'interrogatorio. «Ha cercato di fare a pezzi e bruciare il corpo della moglie»Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, ha scelto di non rispondere durante l’interrogatorio, mantenendo il silenzio.

Federica Torzullo, il marito avrebbe tentato di bruciare il corpo: “È irriconoscibile”Il caso di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia, ha suscitato grande attenzione per la brutalità dell’evento e le circostanze drammatiche che lo circondano.

