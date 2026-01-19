Un giovane di 14 anni e 2 mesi è stato condannato per l’omicidio avvenuto a Tavullia, nel pesarese, davanti a un casolare. La sentenza si basa sulle prove emerse durante il processo e conferma la gravità dell’episodio, avvenuto con diverse coltellate. La condanna rappresenta un importante passo nella giustizia locale, evidenziando le conseguenze di atti violenti tra minori.

Tavullia (Pesaro), 19 gennaio 2026 – Quattordici anni e due mesi di carcere per l’omicidio davanti al casolare. Il giudice chiude il caso di Tavullia e respinge la tesi della legittima difesa. La sentenza. Arthur Cerria, 37 anni, è stato condannato a 14 anni e 2 mesi di reclusione per l’omicidio di Dritan Xhepexhiu (38 anni), ucciso con quattro coltellate la sera del 7 agosto 2024 davanti al casolare di Tavullia dove l’imputato viveva con la moglie e il figlio. La sentenza è arrivata oggi al termine di una camera di consiglio durata quasi cinque ore ed è stata letta in aula nel corso dell’udienza celebrata con rito abbreviato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di Tavullia, quattro coltellate davanti al casolare: 14 anni e 2 mesi per il delitto

Brescia, omicidio davanti al bar: ucciso a coltellate il barista Andrei Zakabluk

Un tragico episodio si è verificato a Brescia, dove il barista Andrei Zakabluk è stato ucciso a coltellate davanti a un bar. L'agguato, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, mostra un momento di grande tensione e mistero. La vicenda sta suscitando grande attenzione e interrogativi sulla dinamica e le motivazioni dell'evento.

Omicidio Nada Cella, oggi la sentenza dopo 30 anni dal delitto. Anna Lucia Cecere rischia l’ergastolo, Marco Soracco quattro anni

Oggi si conclude un lungo processo che riguarda l'omicidio di Nada Cella, avvenuto nel 1996 a Chiavari. La corte d’assise di Genova, presieduta da Massimo Cusatti, deciderà sulla condanna di Anna Lucia Cecere, accusata di aver ucciso la giovane segretaria. La sentenza arriva dopo 30 anni di attesa, con possibili pene che variano dall’ergastolo a quattro anni di reclusione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Tavullia, uccise l’uomo che l’aveva aggredito: il pm chiede 16 anni. Per l’accusa la reazione non è stata proporzionale all’offesa ricevuta - TAVULLIA Omicidio di Tavullia, chiesti 16 anni di carcere per Arthur Cerria, 37enne albanese residente a Tavullia, reo confesso dell’omicidio del connazionale 38enne Dritan Xhepaxhius, alias Idrizi, ... corriereadriatico.it

Sentito ancora una volta dai carabinieri Claudio Carlomagno, unico indagato per l'omicidio della moglie - facebook.com facebook