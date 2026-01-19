Omicidio di Sharon slitta la sentenza | rinvio al 25 febbraio

L’udienza del processo per l’omicidio di Sharon Verzeni è stata rinviata al 25 febbraio. Durante la seduta di lunedì 19 gennaio, Sangare ha cambiato legale, determinando lo slittamento della discussione. La vicenda giudiziaria prosegue, con l’obiettivo di fare luce sui fatti e trovare una definizione definitiva della vicenda.

IL PROCESSO. Sangare cambia legale: rinviata nella mattinata di lunedì 19 gennaio l’udienza per il delitto di Sharon Verzeni. La nuova avvocata ha chiesto tempo per studiare il fascicolo. Il pm Marchisio non si è opposto. Slitta la sentenza nel processo a carico di Moussa Sangare, 31 anni, imputato per l’omicidio di Sharon Verzeni, 33 anni, avvenuto tra il 29 e 30 luglio 2024 a Terno d’Isola. La decisione, attesa lunedì 19 gennaio davanti alla Corte d’assise di Bergamo, è stata rinviata al 25 febbraio dopo che la nuova difesa di Sangare ha chiesto più tempo per analizzare i faldoni. Sangare, reo confesso e poi ritrattante, ha revocato il mandato al precedente legale Giacomo Maj e ha nominato l’avvocata Tiziana Bacicca, subentrata solo il 13 gennaio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Omicidio di Sharon Verzeni: la sentenza contro Moussa Sangare slitta al 25 febbraio

