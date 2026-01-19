Omicidio a La Spezia Ancodis | Le soluzioni emergenziali non convincono servono azioni pedagogiche contro il disagio

Dopo l'omicidio a La Spezia, Ancodis critica le risposte emergenziali e sottolinea l'importanza di interventi pedagogici. Il presidente Cicero evidenzia la necessità di risorse e di un tavolo nazionale per affrontare il disagio degli studenti, prevenendo situazioni di isolamento e intervenendo sulle cause educative e sociali. Solo così si possono sviluppare soluzioni efficaci e durature per il benessere giovanile.

L'omicidio nella scuola di La Spezia. Questa mattina decine di studenti si sono radunati davanti al liceo per chiedere giustizia per Youssef, accoltellato a morte da un compagno. x.com

