Omicidio a La Spezia Ancodis | Le soluzioni emergenziali non convincono servono azioni pedagogiche contro il disagio

Dopo l'omicidio a La Spezia, Ancodis critica le risposte emergenziali e sottolinea l'importanza di interventi pedagogici. Il presidente Cicero evidenzia la necessità di risorse e di un tavolo nazionale per affrontare il disagio degli studenti, prevenendo situazioni di isolamento e intervenendo sulle cause educative e sociali. Solo così si possono sviluppare soluzioni efficaci e durature per il benessere giovanile.
L'omicidio dello studente nella scuola di La Spezia impone una profonda riflessione sulla funzione educativa e sul ruolo degli insegnanti oggi. A intervenire è l'ANCODIS (Associazione Nazionale Collaboratori Dirigenti Scolastici), che attraverso il suo presidente Rosolino Cicero analizza lo stato di salute delle relazioni all'interno delle aule. Secondo l'associazione, la violenza all'interno del perimetro scolastico verso persone o beni è diventata "un dato incontrovertibile".
