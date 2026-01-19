Olympiakos-Leverkusen Champions League 20-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Werkself al Karaiskakis a caccia di punti qualificazione

L’incontro tra Olympiakos e Leverkusen, in programma il 20 gennaio 2026 alle 21:00, rappresenta un importante momento del penultimo turno dei gironi di Champions League. Con le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, l’analisi si concentra sulla partita tra la squadra greca di Mendilibar e il Leverkusen di Hjulmand, in un match che potrebbe influenzare le prospettive di qualificazione.

Penultimo turno della fase a gironi di Champions League che vede l’Olympiakos di Mendilibar ospitare in casa il Leverkusen di Hjulmand. Non è stato un ottimo inizio di 2026 per entrambe: il thrylos è uscito dalla coppa di Grecia perdendo in casa contro il PAOK e salutando un obiettivo stagionale, mentre il werkself è reduce da 2 KO consecutivi contro Hoffenheim e Stoccarda. I greci sono attualmente . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

