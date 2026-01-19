Olympiakos-Leverkusen Champions League 20-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

L'incontro tra Olympiakos e Leverkusen, valido per il penultimo turno della fase a gironi di Champions League, si svolgerà il 20 gennaio 2026 alle ore 21:00. La sfida vede le formazioni di Mendilibar e Hjulmand confrontarsi in un match importante per la qualificazione, con analisi delle formazioni, quote e pronostici utili per gli appassionati e gli scommettitori.

Penultimo turno della fase a gironi di Champions League che vede l'Olympiakos di Mendilibar ospitare in casa il Leverkusen di Hjulmand. Non è stato un ottimo inizio di 2026 per entrambe: il thrylos è uscito dalla coppa di Grecia perdendo in casa contro il PAOK e salutando un obiettivo stagionale, mentre il werkself è reduce da 2 KO consecutivi contro Hoffenheim e Stoccarda. I greci sono attualmente .

