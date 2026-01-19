Oltre la 104 La Nuova Legge 106 e lo Scudo per i Lavoratori Fragili

Oltre la Legge 104, la recente Legge 106 e lo scudo per i lavoratori fragili offrono nuove tutele. Dopo decenni, la normativa si evolve per supportare chi affronta malattie gravi e rischi professionali. Questa guida analizza le principali novità e come queste norme possono fare la differenza nella tutela dei lavoratori più vulnerabili, offrendo una panoramica chiara e aggiornata sulle nuove opportunità di protezione e assistenza.

Per decenni, la Legge 104 è stata il punto cardine della disabilità in Italia. Ma cosa succede quando la malattia non è solo un "certificato", ma una corsa contro il tempo tra chemioterapie, esami diagnostici e la preoccupazione di perdere il proprio posto nel mondo del lavoro? La risposta arriva con la nuova Legge 18 luglio 2025, n. 106, un provvedimento che non sostituisce la storica 104, ma le cuce addosso un "abito su misura" per le nuove sfide della medicina moderna. La novità che sta facendo discutere è il cosiddetto "Bonus Ore per la Vita". La Legge 106 introduce 10 ore annue di permessi retribuiti aggiuntivi, specificamente destinati a visite mediche, esami strumentali e terapie frequenti.

