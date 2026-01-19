Olimpiadi Alberto Tomba | Saremo pronti Italia invidiata da tutto il mondo

Alberto Tomba, leggenda dello sci italiano, si prepara a tornare in campo con determinazione, sottolineando che l’Italia sarà pronta e ammirata a livello internazionale. Ricordiamo i momenti di passione e dedizione che hanno segnato le sue domeniche, tra famiglia, sport e entusiasmo. La sua esperienza e il suo impegno rappresentano un patrimonio di cui l’Italia può essere orgogliosa in vista delle prossime Olimpiadi.

Ci sono stati anni con domeniche scandite dai suoi impegni. Pranzi dalla nonna, tv accese, divani pieni, urla forti e braccia alzate a fare il tifo. Alberto Tomba ha preso per mano più generazioni e le ha fatte innamorare dello sci con classe in pista e uno stile dirompente fuori. Ha segnato un'epoca ed è diventato un mito, uno degli sportivi italiani più grandi. Ha vinto ori olimpici, mondiali, Coppe del mondo, fermato addirittura Festival di Sanremo e creato una schiera di 'seguaci'. E guai a chiamarli follower, visto che i social proprio non gli piacciono. Oggi, a 59 anni, ogni tanto ripercorre i suoi momenti d'oro, tra un aneddoto e l'altro e il gusto sempre vivo per il racconto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Biathlon alle Olimpiadi - 6. Johann Passler e la staffetta azzurra vincono la medaglia di Bronzo a Calgary 1988 - Nelle Olimpiadi che diventarono i Giochi di Alberto Tomba, con tanto di interruzione del Festival di Sanremo per trasmettere il trionfo del campione bolognese, la prima ... neveitalia.it

È proprio quella sera. Quando si fermò il Festival di Sanremo per lui. Alberto Tomba. Le imminenti Olimpiadi di Milano/Cortina rievocano certamente l'emozione di quell'evento. È la sera di sabato 27 febbraio 1988 e l’Italia intera è attaccata al televisore facebook