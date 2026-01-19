Olimpiadi 2026 Italia falcidiata dagli infortuni | Martina Valcepina si aggiunge ad una lunga lista

A poche settimane dall'inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, l’Italia si trova ad affrontare una serie di infortuni tra gli atleti, tra cui Martina Valcepina. La situazione mette in evidenza le sfide di una preparazione complessa in vista dell’evento, che si terrà dal 6 al 22 febbraio. Questo contesto sottolinea l’importanza di monitorare attentamente lo stato di salute dei rappresentanti italiani.

L’Italia ha dovuto fare i conti con una serie di infortuni lungo il cammino verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ormai distanti meno di tre settimane (la Cerimonia d’Apertura è in programma venerdì 6 febbraio). Sono stati molteplici i problemi fisici che hanno attanagliato gli azzurri e alcuni atleti non potranno essere presenti ai Giochi proprio a causa delle criticità emerse negli ultimi mesi. Si è a lungo temuto anche per Federica Brignone e Flora Tabanelli, ma la fuoriclasse valdostana e la talentuosa emiliana dovrebbero essere della partita: la Campionessa del Mondo di gigante dovrebbe rientrare in gara martedì 20 gennaio in occasione del gigante di Kronplatz, mentre l’iridata di Big Air sembra avere superato il momento più complicato e si lancia verso la rassegna a cinque cerchi, anche se per il momento non ha preso parte a eventi di Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Martina Valcepina, sfuma il sogno delle Olimpiadi: l'impietoso referto sull'infortunio

Durante i Campionati Europei di Tilburg, la nazionale italiana di short track ha conquistato otto medaglie, ma la competizione è stata segnata da una notizia negativa: l’infortunio grave di Martina Valcepina. Un episodio che mette in discussione il suo futuro sportivo e che ha suscitato preoccupazione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

