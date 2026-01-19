Oggi riprendiamo le lezioni, questa volta insieme agli psicologi. È un momento per riflettere sul passato e vivere pienamente il presente. Ricordare Youssef, un ragazzo speciale per chi gli è stato vicino, ci invita a condividere ricordi e gesti di sensibilità. Un’occasione per creare consapevolezza e continuare a valorizzare ogni persona, con rispetto e attenzione.

C’è un prima e un dopo, poi c’è il qui e ora. Oggi solo chi resta può far rivivere Youssef, un ragazzo come tanti altri ma unico agli occhi di chi lo ha conosciuto da vicino, attraverso il ricordo e i piccoli gesti. Come i fiori deposti ieri all’esterno dell’Istituto professionale Einaudi-Chiodo, le candele colorate, e un lungo messaggio: "Nel rumore di chi parla ancora di etnie che amano la lama (riferito alla dichiarazione del sindaco Pierluigi Peracchini, ndr.) e di chi rovescia senza pudore la propria ignoranza sui social, ricordiamo in silenzio che una giovane vita è stata interrotta. E’ doveroso, perché la parola umanità mantenga intatto il suo significato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oggi di nuovo a lezione. Insieme agli psicologi

