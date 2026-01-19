NWA | Colpo di mercato ingaggiato Aron Stevens
La National Wrestling Alliance ha annunciato il rinnovo del contratto di Aron Stevens, che resterà con la federazione per altri due anni. Conosciuto per il suo ruolo nella rinascita di Powerrr, Stevens continua a rappresentare un elemento chiave all’interno della NWA, consolidando il proprio legame con la federazione e contribuendo alla crescita del wrestling professionistico.
Aron Stevens ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con la National Wrestling Alliance, legandosi per altri due anni alla federazione che ha contribuito a definire durante la rinascita di Powerrr. L’ex Damien Sandow ha confermato la notizia durante un’apparizione del 19 gennaio 2026 a Inside the Ring , mettendo a tacere ogni voce di un suo ritorno in WWE, AEW o TNA nel futuro prossimo. Alla domanda diretta se avrebbe accettato una chiamata da una delle principali compagnie, Stevens ha confermato di aver firmato un contratto biennale. “ Beh, non posso proprio, voglio dire, ho appena firmato un contratto biennale con la NWA. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
