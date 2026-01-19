Nuovo basolato nel centro storico

Sono in corso i lavori di rifacimento del basolato in via Regina Margherita, nel centro storico di Maddaloni. Dopo aver completato gli interventi in via Santa Margherita, le operazioni mirano a migliorare la viabilità e conservare il patrimonio architettonico della zona. L'intervento si inserisce nel progetto di riqualificazione del centro storico, garantendo interventi funzionali e rispettosi dell'ambiente urbano.

Lavori in corso in via Regina Margherita a Maddaloni. Dopo aver completato gli interventi in via Santa Margherita, sono partiti i lavori di rifacimento del basolato a via Regina Margherita."Prosegue il progetto di riqualificazione anche di questa parte della città che mira a restituire splendore.

Un incendio si è sviluppato in un magazzino di via Boccerie, nel centro storico. A segnalare l'incendio è stato un immigrato che ha contattato la sala operativa dei vigili del fuoco. L'evento si è verificato tra piazza Ravanusella e via Atenea, richiedendo l'intervento delle forze di emergenza per contenere le fiamme e garantire la sicurezza dell'area.

