Le recenti modifiche alle norme sugli orari di lavoro hanno suscitato preoccupazione tra i dirigenti sanitari dell’Asl Toscana Nord Ovest. Molti ritengono che le nuove disposizioni abbiano ignorato le esigenze e le istanze del personale, alimentando un senso di insoddisfazione. Questa situazione evidenzia le criticità legate alla gestione delle risorse umane nel settore sanitario e la necessità di un confronto più approfondito tra le parti coinvolte.

Cresce il malcontento tra i dirigenti sanitari dell’Asl Toscana Nord Ovest dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento sull’orario di lavoro. A denunciarlo sono le organizzazioni sindacali afferenti all’intersindacale della dirigenza sanitaria – Aaroi, Emac, Anaao Assomed, Fp Cgil Medici, Cimo-Fesmed, Cisl Medici, Fassid, Fvm e Uil Fpl – che parlano apertamente di delusione, rabbia e sconforto tra il personale. Secondo i sindacati, nonostante i ripetuti incontri avvenuti nel corso del 2025, l’azienda avrebbe proceduto all’approvazione del regolamento senza recepire in modo significativo le osservazioni delle rappresentanze dei lavoratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuove regole sugli orari di lavoro. Dirigenti sanitari Asl in rivolta: "Ignorate le istanze dei lavoratori"

Orario di lavoro dei medici e dirigenti sanitari: la replica dell'Azienda Usl Toscana nord ovest

L'Azienda Usl Toscana Nord Ovest risponde alla richiesta della Funzione pubblica Cgil riguardante l'orario di lavoro di medici e dirigenti sanitari. In particolare, l'ente chiarisce che il regolamento vigente per la dirigenza rimane invariato, ribadendo l'importanza di mantenere le attuali disposizioni per garantire un servizio efficiente e qualificato. La posizione dell'azienda si inserisce nel confronto in corso sulla regolamentazione oraria nel settore sanitario.

