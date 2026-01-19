Nuova Toyota MR2 2027 | prime info della nuova sportiva

Attualmente non sono state ufficialmente annunciate dettagli sulla Toyota MR2 2027. Tuttavia, alcune fonti suggeriscono che Toyota potrebbe tornare a proporre una sportiva con questo nome nei prossimi anni. Restano da verificare le conferme ufficiali, ma l’eventuale ritorno della MR2 rappresenterebbe una novità interessante nel segmento delle auto sportive compatte.

Al momento Toyota non ha ancora rilasciato un modello “Toyota MR2 2027” ufficiale, ma ci sono indizi piuttosto forti che un’auto sportiva con quel nome (o molto simile) potrebbe davvero arrivare entro pochi anni. Tutte le informazioni qui sotto si basano su rumor, brevetti e anticipazioni diffuse finora — niente è confermato finché Toyota non lo annuncia ufficialmente. 1. Il ritorno della MR2 sembra sempre più probabile. Toyota ha recentemente depositato i marchi “GR MR2” e “GR MR-S”, segnando un forte segnale che la MR2 potrebbe tornare nella gamma Toyota sotto il brand sportivo Gazoo Racing (GR). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

Toyota, svelato il mistero della sportiva a motore centrale - È difficile resistere alla tentazione di vederci il preludio al lancio della GR MR2, marchio che Toyota ha ufficialmente registrato l'anno scorso. clubalfa.it