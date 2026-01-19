Nuova tecnologia per la gestione dei radiofarmaci | il Bufalini si pone all' avanguardia nel campo della medicina nucleare

L’ospedale Bufalini di Cesena introduce il sistema Karl 100 di Tema Sinergie, una tecnologia avanzata per la gestione automatizzata dei radiofarmaci. Questa innovazione migliora la precisione e l’efficienza nel processo di preparazione e somministrazione, rappresentando un passo importante nel campo della medicina nucleare. La nuova tecnologia rafforza l’impegno dell’ospedale nel garantire cure di qualità e sicurezza ai pazienti.

Il reparto di cardiologia dell'ospedale Bufalini di Cesena annuncia l'adozione di una nuova tecnica innovativa, volta a migliorare le diagnosi e i trattamenti delle malattie cardiache. Questa metodica, sviluppata per offrire risultati più precisi e meno invasivi, rappresenta un passo avanti nel settore. Sono stati ottenuti risultati positivi fin dai primi utilizzi. L'ospedale continua a investire in tecnologie avanzate per garantire cure di qualità ai pazienti.

