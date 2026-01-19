Nuova perturbazione MeteoGiuliacci | quanto calano le temperature

Da iltempo.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova perturbazione proveniente dal Nord Europa interesserà le nostre regioni, determinando un significativo calo delle temperature nel fine settimana. Secondo MeteoGiuliacci, si prevede anche il ritorno della neve a quote basse, segnando un cambiamento nelle condizioni meteorologiche dopo una settimana movimentata. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti e prepararsi alle variazioni climatiche in arrivo.

Dopo una settimana movimentata, il weekend sarà segnato dall'arrivo di una perturbazione dal Nord Europa che porterà un deciso calo delle temperature e il ritorno della neve anche a quote basse. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it sabato 24 gennaio sono previste piogge intense al Centro-Nord, con nevicate sulle Alpi, a bassa quota nel Nord-Ovest e sui rilievi del Triveneto, un apporto positivo in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina.       Al Sud il tempo resterà in gran parte soleggiato ma ventoso. Domenica 25 gennaio le precipitazioni si attenueranno al Centro-Nord, con minime sotto zero nelle pianure settentrionali e nelle aree interne del Centro mentre piogge e neve oltre i 1000-1100 metri interesseranno il Sud e le Isole Maggiori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

nuova perturbazione meteogiuliacci quanto calano le temperature

© Iltempo.it - "Nuova perturbazione". MeteoGiuliacci: quanto calano le temperature

Leggi anche: MeteoGiuliacci: "Temperature in rialzo". Quando arriva l'estate di San Martino

Calano le temperature: sarà un Capodanno sotto zeroLe temperature si abbassano in vista del Capodanno, con un calo termico previsto per oggi, 31 dicembre.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

nuova perturbazione meteogiuliacciMeteoGiuliacci: "Nuova perturbazione". Quanto calano le temperature - Dopo una settimana movimentata, il weekend sarà segnato dall’arrivo di una perturbazione dal Nord Europa che porterà un deciso ... iltempo.it

Autunno tra piogge, bel tempo e temperature gradevoli

Video Autunno tra piogge, bel tempo e temperature gradevoli

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.