Nuova perturbazione MeteoGiuliacci | quanto calano le temperature

Una nuova perturbazione proveniente dal Nord Europa interesserà le nostre regioni, determinando un significativo calo delle temperature nel fine settimana. Secondo MeteoGiuliacci, si prevede anche il ritorno della neve a quote basse, segnando un cambiamento nelle condizioni meteorologiche dopo una settimana movimentata. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti e prepararsi alle variazioni climatiche in arrivo.

Dopo una settimana movimentata, il weekend sarà segnato dall'arrivo di una perturbazione dal Nord Europa che porterà un deciso calo delle temperature e il ritorno della neve anche a quote basse. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it sabato 24 gennaio sono previste piogge intense al Centro-Nord, con nevicate sulle Alpi, a bassa quota nel Nord-Ovest e sui rilievi del Triveneto, un apporto positivo in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina. Al Sud il tempo resterà in gran parte soleggiato ma ventoso. Domenica 25 gennaio le precipitazioni si attenueranno al Centro-Nord, con minime sotto zero nelle pianure settentrionali e nelle aree interne del Centro mentre piogge e neve oltre i 1000-1100 metri interesseranno il Sud e le Isole Maggiori.

