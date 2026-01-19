Nuova perturbazione MeteoGiuliacci | quanto calano le temperature
Una nuova perturbazione proveniente dal Nord Europa interesserà le nostre regioni, determinando un significativo calo delle temperature nel fine settimana. Secondo MeteoGiuliacci, si prevede anche il ritorno della neve a quote basse, segnando un cambiamento nelle condizioni meteorologiche dopo una settimana movimentata. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti e prepararsi alle variazioni climatiche in arrivo.
Dopo una settimana movimentata, il weekend sarà segnato dall'arrivo di una perturbazione dal Nord Europa che porterà un deciso calo delle temperature e il ritorno della neve anche a quote basse. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it sabato 24 gennaio sono previste piogge intense al Centro-Nord, con nevicate sulle Alpi, a bassa quota nel Nord-Ovest e sui rilievi del Triveneto, un apporto positivo in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina. Al Sud il tempo resterà in gran parte soleggiato ma ventoso. Domenica 25 gennaio le precipitazioni si attenueranno al Centro-Nord, con minime sotto zero nelle pianure settentrionali e nelle aree interne del Centro mentre piogge e neve oltre i 1000-1100 metri interesseranno il Sud e le Isole Maggiori. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: MeteoGiuliacci: "Temperature in rialzo". Quando arriva l'estate di San Martino
Calano le temperature: sarà un Capodanno sotto zeroLe temperature si abbassano in vista del Capodanno, con un calo termico previsto per oggi, 31 dicembre.
MeteoGiuliacci: "Nuova perturbazione". Quanto calano le temperature - Dopo una settimana movimentata, il weekend sarà segnato dall’arrivo di una perturbazione dal Nord Europa che porterà un deciso ... iltempo.it
Autunno tra piogge, bel tempo e temperature gradevoli
Deciso peggioramento delle condizioni meteo su gran parte del nostro paese a causa di una nuova perturbazione atlantica. Temporali, venti forti e mareggiate a partire da questa sera. facebook
Nuova perturbazione in arrivo in settimana #previsioni #meteo x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.