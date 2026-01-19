Nuova giunta pugliese | Pd in rivolta contro Decaro

La nomina della nuova giunta pugliese da parte di Decaro ha suscitato diverse reazioni, tra cui quella del Partito Democratico e di Elly Schlein, che aveva personalmente negoziato per un ruolo a Michele Emiliano e per una maggiore rappresentanza femminile. La composizione dell’esecutivo ha generato tensioni all’interno del panorama politico locale, evidenziando le diverse sensibilità e aspettative rispetto alla rinnovata squadra di governo regionale.

La nuova giunta Decaro scontenta tutti, a partire da Elly Schlein che aveva trattato in prima persona per l’assessorato a Michele Emiliano, e per una maggiore presenza di donne. Ma tra gli scontenti c’è anche il Pd di Lecce che si esprime con una nota ufficiale contro il presidente Decaro e il segretario regionale: «Noi fuori dall’esecutivo, incomprensibile». Il segretario De Santis risponde: «Certo, non coprono tutte le province e tutte le sensibilità, troveremo un modo per chiudere il cerchio». Tra i quattro assessori del Raffaele Piemontese (Trasporti), Donato Pentassuglia (Sanità), Francesco Paolicelli (Agricoltura), c'è una sola donna Debora Ciliento (Ambiente). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Nasce la nuova giunta regionale, Decaro presenta i suoi assessori

Oggi, il presidente della Regione Antonio Decaro ha ufficialmente presentato la nuova giunta regionale, delineando la squadra di assessori che supporterà l’amministrazione nei prossimi cinque anni. La composizione del gruppo riflette un equilibrio tra competenze e esperienze, con l’obiettivo di garantire un governo stabile e orientato alle esigenze del territorio. La presentazione segna l’inizio di un nuovo mandato amministrativo, con l’impegno di lavorare per lo sviluppo e il benessere della regione.

Giunta Decaro 50 e 50, PD pigliatutto e i foggiani in pole position per l'assessorato

La proposta del 50 e 50 nella futura Giunta Decaro, che mira a garantire un equilibrio tra uomini e donne, potrebbe ridefinire gli equilibri politici e influenzare le candidature. La distribuzione delle poltrone rischia di scombussolare le aspettative e le strategie delle forze politiche coinvolte, aprendo un capitolo di incertezza e discussione sul futuro amministrativo.

Pd Salento, scontro sulla Giunta: “Record di voti, ma esclusi. Risposte dai vertici regionali” - Il segretario provinciale Luciano Marrocco non usa giri di parole: “Scelta incomprensibile nel merito e nel metodo”. lecceprima.it