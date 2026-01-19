Un uomo di mezz’età vaga tra i corridoi di un ospedale, presenza silenziosa mentre osserva l’arrivo di nuovi pazienti. Raggiunge la propria stanza con l’aiuto di un montacarichi e lì, sedutosi accanto al letto, contempla il proprio corpo immobile, in coma. È uno spirito intrappolato in un limbo, insieme ad altri malati che come lui attendono il proprio destino: risvegliarsi e tornare alla vita, oppure essere travolti da quel vento burrascoso che porterà via chi è destinato all’aldilà. In Nonostante, questa routine paradossalmente rassicurante viene sconvolta dall’arrivo di una donna vittima di un incidente stradale, ricoverata proprio nella stanza un tempo occupata dal protagonista. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Nonostante: il limbo tra la vita e la morte in un film surreale e dolceamaro – Recensione

Spezzò la vita di 3 persone sulla strada, ora Angelika Hutter lotta tra la vita e la morte: è stata investita

Il 30 dicembre 2025, Angelika Hutter è ricoverata in condizioni critiche dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale. La vicenda risale all’estate del 2023, quando, alla guida della sua Audi, ha investito e causato la morte di tre persone: il piccolo Mattia Antonello, di meno di due anni, il padre Marco e la nonna materna di 67 anni. La vicenda ha avuto un forte impatto sulla comunità e solleva ancora questioni sulla sicurezza stradale.

Il limbo dei documenti negati. La vita degli stranieri senza cittadinanza a Roma

Il limbo dei documenti negati rappresenta la realtà di molti stranieri senza cittadinanza a Roma. Cresciuti o nati nella capitale, spesso in quartieri come San Basilio, l’Infernetto o Centocelle, si confrontano quotidianamente con l’assenza di riconoscimento ufficiale. La mancanza di documenti influisce sulla loro vita, limitando diritti e opportunità, e creando una condizione di incertezza che si protrae nel tempo.

