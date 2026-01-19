non solo groenlandia usa e germania divise anche dalle politiche sulle auto elettriche

Il mercato delle auto elettriche in Europa affronta sfide legate a diverse politiche nazionali, come dimostra il caso di Germania e Italia. Il sostegno governativo, come gli incentivi, è ancora fondamentale per favorire la diffusione di veicoli sostenibili. In questo contesto, il governo tedesco ha annunciato incentivi fino a 6.000 euro per i cittadini, cercando di stimolare l'acquisto di automobili elettriche e sostenere la transizione energetica.

No, il mercato delle auto elettriche non è pronto a reggersi sulle sue gambe. Ecco perché il governo tedesco metterà a disposizione dei suoi cittadini fino a 6.000 euro (erogati in base alla tipologia di veicolo e al reddito dell’acquirente) per promuovere l’acquisto di veicoli alla spina. Pure le automobili dotate di range extender e sistemi di propulsione ibridi plug-in potrebbero essere considerate idonee a ricevere sussidi nell’ambito del piano per aiutare le famiglie a reddito medio-basso nell’acquisto di nuove auto elettriche. L’obiettivo è rilanciare le vendite stagnanti in uno dei settori industriali chiave del Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Groenlandia, l’auto europea nel mirino. Dalla Germania la VDA lancia l’allarme sui dazi USA

La Groenlandia è al centro di nuove tensioni commerciali tra Europa e Stati Uniti. La VDA, associazione tedesca dell’auto, ha segnalato la possibilità di nuovi dazi statunitensi che potrebbero colpire l’industria automobilistica europea, già vulnerabile alle recenti evoluzioni nei rapporti commerciali. Questa situazione evidenzia come le decisioni politiche possano influenzare un settore strategico e altamente globalizzato.

Dietrofront sulle auto elettriche. Niente più sosta gratuita. Cambia anche l’accesso alla Ztl

A Busto Arsizio, la fase di incentivazione delle auto elettriche si conclude, con importanti modifiche alle politiche di sosta e accesso alla Ztl. Dopo anni di agevolazioni, la Giunta Antonelli ha deciso di rivedere le misure a sostegno delle vetture a batteria, introducendo nuove regole che segnano un cambio di passo nel rapporto tra città e mobilità sostenibile.

