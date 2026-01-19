Non solo Adamuz da Viareggio a Pioltello ed Eschede | le tragedie ferroviarie in Europa

Le tragedie ferroviarie rappresentano eventi tragici che hanno segnato la storia di molti Paesi europei. Con un bilancio di vittime e feriti spesso elevato, questi incidenti suscitano riflessioni sulla sicurezza e sulla prevenzione. Dalla Spagna all’Italia, passando per altri contesti europei, ogni disastro evidenzia l’importanza di un sistema ferroviario affidabile e monitorato. Analizzare questi eventi ci aiuta a comprendere meglio le sfide e le misure adottate nel settore.

Con almeno 39 morti e circa 100 feriti, l’incidente di due treni ad Adamuz riporta alla memoria una lunga scia di disastri su rotaia che, dal dopoguerra a oggi, hanno segnato Spagna, Italia e altri Paesi del continente. Nel 1998, a Eschede in Germania, 101 persone rimasero uccise nell'incidente che risulta tuttora, da fonti web, il peggiore che abbia mai coinvolto un treno ad alta velocità. All'intercity Monaco-Amburgo si spezzò un cerchione di una ruota, causando la tragedia. In Spagna, nel 2013, si è verificato un altro gravissimo incidente passato alle cronache come il "deragliamento di Santiago di Compostela" causato, sembra, dall'eccessiva velocità del convoglio: nei pressi del sobborgo di Angrois morirono 79 persone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Non solo Adamuz, da Viareggio a Pioltello ed Eschede: le tragedie ferroviarie in Europa Leggi anche: Quali sono le stazioni ferroviarie più belle di tutto il mondo: tre sono in Europa Leggi anche: La poetessa che scrive di chi muore sul lavoro: "Le loro tragedie non possono essere solo dei trafiletti" Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Non solo Adamuz, da Viareggio a Pioltello ed Eschede: le tragedie ferroviarie in Europa - La strage in Andalusia riaccende i riflettori sui grandi disastri ferroviari del continente: non è il più grave del dopoguerra, ma entra tra gli incidenti più letali mai avvenuti in Europa. ilgiornale.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.