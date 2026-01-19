Le cause del recente deragliamento di un treno in Spagna restano ancora sconosciute. Secondo il ministro dei Trasporti, il convoglio era nuovo e la linea era stata recentemente rinnovata, ma l’incidente ha causato almeno 21 vittime. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente e prevenire simili eventi in futuro.

Il deragliamento di un treno ad alta velocità ad Adamuz, nella provincia spagnola di Córdoba, ha causato almeno 21 morti, ma potrebbero essere di più: il ministro dei Trasporti spagnolo Óscar Puente ha detto che tutte le persone sopravvissute sono state estratte ma ha precisato che il bilancio dei morti non è ancora definitivo. 75 persone sono state portate in ospedale, 15 delle quali con ferite gravi, hanno detto le autorità regionali. Puente ha aggiunto che non si sa quale sia stata la causa del deragliamento, che ha definito «estremamente strano», visto che, ha detto, quel tratto di linea ferroviaria era appena stato rinnovato e il treno era «praticamente nuovo». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Non si conoscono le cause del deragliamento del treno in Spagna

Sono morte almeno 10 persone per il deragliamento di un treno in Spagna

Un incidente ferroviario si è verificato nella provincia di Córdoba, in Spagna, provocando almeno 10 decessi. Il treno coinvolto è uscito dai binari e si è scontrato con un altro convoglio, causando gravi conseguenze. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie per chiarire le cause dell’incidente.

Sono morte almeno 21 persone per il deragliamento di un treno in Spagna

In Spagna, nella provincia di Córdoba, un grave incidente ferroviario ha causato almeno 21 vittime. Un treno è uscito dai binari e si è scontrato con un altro convoglio, provocando un incidente che ha richiesto interventi di emergenza. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagini.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Un incendio è divampato nel reparto di Ortopedia del Policlinico di Palermo, sgomberati i pazienti. Al pianterreno c'è anche Radiologia. Non si conoscono le cause del rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. - facebook.com facebook