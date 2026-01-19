Non mi avete dato il Nobel? E ora l' avvertimento di Trump al premier norvegese

In una lettera al primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre, Donald Trump ha commentato che, non avendo ricevuto il Premio Nobel per la Pace, si sente meno vincolato a promuovere la pace. La comunicazione ha suscitato attenzione per il tono e il messaggio trasmesso, evidenziando una posizione personale rispetto a riconoscimenti internazionali e impegni diplomatici.

Il presidente americano Donald Trump ha scritto una lettera al primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre affermando che, siccome non ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace, ''non mi sento più in obbligo di pensare esclusivamente alla pace''. Nella lettera, condivisa su 'X', Trump scrive: "Caro Jonas: considerando che il tuo Paese ha deciso di non darmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato 8 guerre e più, non mi sento più in obbligo di pensare esclusivamente alla pace, sebbene sarà sempre predominante, ma ora posso pensare a ciò che è buono e appropriato per gli Stati Uniti d'America''.

