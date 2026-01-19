Non ha convinto nessuno Conte lo caccia via | resta in Serie A

Antonio Conte, noto per la sua determinazione, sembra essere vicino a lasciare Napoli dopo un breve periodo. Il nuovo acquisto non ha soddisfatto le aspettative dell’allenatore, che ha deciso di allontanarlo. La situazione apre nuovi scenari per il club in Serie A, mentre il tecnico valuta le prossime mosse. Questa vicenda evidenzia l’importanza di un equilibrio tra mercato e obiettivi sportivi.

Antonio Conte non è certo uno disposto ad aspettare all’infinito. Il nuovo acquisto non lo ha convinto ed è pronto a salutare Napoli: lo caccia via e resta in Serie A. Il sospiro di sollievo è arrivato solo all’ultimo turno. La vittoria per 1-0 contro il Sassuolo ha restituito ossigeno al Napoli, ma non ha cancellato le tensioni accumulate nelle settimane precedenti. I tre pareggi consecutivi avevano rallentato la corsa degli azzurri, consentendo all’Inter di prendere il largo fino a più 6 in classifica, un margine che pesa sia dal punto di vista psicologico sia nella gestione della stagione. Antonio Conte, come da copione, ha serrato i ranghi, chiedendo maggiore compattezza e concretezza, ma sa bene che da qui in avanti non ci sarà spazio per esitazioni.🔗 Leggi su Sportface.it

Iran, Trump: “Nessuno mi ha convinto a non attaccare”. E ringrazia Teheran per aver annullato le esecuzioni

Donald Trump ha dichiarato di aver deciso autonomamente di non attaccare l’Iran, affermando che nessuno lo abbia convinto a farlo. La sua comunicazione arriva mentre ringrazia Teheran per aver annullato le esecuzioni capitali. La sua posizione evidenzia un’auto-realizzazione sulla decisione militare e sottolinea il contesto di tensione tra Stati Uniti e Iran.

David bocciato dai principali quotidiani sportivi. La linea è chiara: l’attaccante canadese non ha convinto nessuno. I voti

L’attaccante canadese David riceve valutazioni negative dai principali quotidiani sportivi dopo la partita in Sardegna. La sua prestazione non ha soddisfatto le aspettative, con voti insufficienti e giudizi critici. La sua performance viene analizzata nel contesto del match, evidenziando le aree di miglioramento e le difficoltà incontrate. Un'occasione per riflettere sulle scelte e sul ruolo del giocatore all’interno della squadra.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Conte boccia Lang! CdS: "Non l'ha convinto col Verona, oggi si cambia" - In vista della supersfida contro l’Inter arrivano indicazioni chiare sulle scelte di Antonio Conte. tuttonapoli.net