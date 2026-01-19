Non è scappata con la cassa Crans Montana gli avvocati dei Moretti parlano per la prima volta

Gli avvocati dei Moretti intervengono per chiarire le circostanze della vicenda di Capodanno a Crans-Montana, smentendo le ipotesi circolate sui media. In una dichiarazione ufficiale, precisano che «non è scappata con la cassa» e forniscono una versione dei fatti diversa da quella diffusa nei giorni successivi alla tragedia. Questa presa di posizione rappresenta un passo importante nella ricostruzione della vicenda e nella tutela dell’immagine della famiglia coinvolta.

La versione che ha circolato per giorni dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana viene ora smentita in modo netto dalla difesa. Per la prima volta dalla notte dell’incendio al locale Constellation, che ha causato la morte di 40 persone, parlano pubblicamente gli avvocati di Jessica Moretti e del marito, proprietari del club e indagati nell’inchiesta aperta dalle autorità svizzere. Leggi anche: Disastro ferroviario! Morti e feriti: cosa succede La smentita sul presunto video della fuga con la cassa. Secondo i legali dei coniugi Moretti, non esiste alcun video che ritrarrebbe Jessica Moretti mentre scappa dal locale con la cassa in mano durante l’incendio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Gli avvocati dei proprietari del bar “Le Constellation” a Crans-Montana, Jacques Moretti e Jessica Maric, commentano per la prima volta l’incidente di Capodanno, smentendo le voci sulla fuga con la cassa e il video sospetto. A distanza di oltre due settimane, vengono chiarite alcune questioni legali e si fornisce un quadro più preciso sugli eventi che hanno coinvolto i due proprietari e le vittime.

A Crans-Montana, i computer dei Moretti sono stati sequestrati il 14 gennaio, sollevando dubbi tra le parti coinvolte. Gli avvocati delle famiglie delle vittime evidenziano incertezze riguardo all’amico garante per la cauzione, mentre l’inchiesta sull’incendio che ha causato 40 morti e numerosi feriti prosegue, approfondendo le responsabilità e i dettagli del tragico evento.

