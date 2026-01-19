Nigeria rapiti 160 cristiani in Chiese

Nella regione di Kaduna, Nigeria, un episodio di grave violenza ha portato al rapimento di oltre 160 fedeli cristiani, colpiti durante un attacco a due chiese. L'incidente si aggiunge a una serie di tensioni e conflitti che interessano la zona, evidenziando la complessità delle questioni di sicurezza e convivenza religiosa nel paese.

17.15 Bande armate hanno rapito più di 160 fedeli cristiani dopo aver preso d'assalto due Chiese nello stato di Kaduna, in Nigeria. Lo ha riferito il reverendo Joseph Hayab, capo dell'Associazione Cristiana per il nord del Paese. Il Paese africano ha assistito a un inasprimento dei rapimenti di massa da novembre, spingendo il governo Usa a lanciare attacchi militari il giorno di Natale nello stato di Sokoto. Trump ha accusato i gruppi armati nigeriani di perseguitare i cristiani, che ha descritto come vittime di "genocidio".

Le autorità nigeriane hanno annunciato la liberazione di altri 130 studenti dei 315 ragazzi rapiti lo scorso novembre da uomini armati in una scuola cattolica nello Stato di Niger(da non confondere con l’omonimo Paese africano). Il sequestro di massa risale all - facebook.com facebook

