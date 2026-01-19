Nigeria attacco a due chiese | almeno 160 cristiani rapiti

Nella Nigeria centrale, oltre 160 cristiani sono stati rapiti durante un attacco coordinato contro due chiese. L’incidente si inserisce in un quadro di crescente instabilità e violenza nella regione, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle comunità religiose e sulla presenza di gruppi armati. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le autorità cercano di gestire l’emergenza e garantire la liberazione degli ostaggi.

KANO, 19 GEN – Oltre 160 fedeli cristiani sono stati rapiti ieri nel corso di un attacco da parte di bande armate che hanno preso di mira due chiese in un remoto villaggio nello stato di Kaduna, nel nord della Nigeria. Lo hanno reso noto un pastore cristiano e la sicurezza delle Nazioni Unite. Il Paese più popoloso dell’Africa ha assistito a una recrudescenza dei rapimenti di massa da novembre, spingendo il governo degli Stati Uniti a lanciare attacchi militari il giorno di Natale nello stato di Sokoto, nel nord-ovest. Il presidente Trump ha accusato i gruppi armati nigeriani di perseguitare i cristiani, che ha descritto vittime di “genocidio”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Nigeria, attacco a due chiese: almeno 160 cristiani rapiti Nigeria, rapiti 160 cristiani in ChieseNella regione di Kaduna, Nigeria, un episodio di grave violenza ha portato al rapimento di oltre 160 fedeli cristiani, colpiti durante un attacco a due chiese. Leggi anche: In Nigeria rapiti 52 studenti cristiani Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Almeno 160 cristiani rapiti in un attacco a due chiese in Nigeria - Il Paese più popoloso dell'Africa ha assistito a una recrudescenza dei rapimenti di massa da novembre (ANSA) ... ansa.it

#Nigeria Oltre 160 fedeli cristiani sono stati rapiti in un attacco di bande armate nel nord del Paese a 2 chiese. Da novembre si assiste a una recrudescenza di rapimenti di massa in molti villaggi della Nigeria. x.com

NIGERIA: IL SILENZIO SUI CRISTIANI UCCISI È INACCETTABILE In #Nigeria è in corso da anni una #persecuzione brutale contro le comunità cristiane: chiese distrutte, scuole rase al suolo, migliaia di civili innocenti uccisi. Un dramma umanitario che tr - facebook.com facebook

