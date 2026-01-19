Niente posti in giunta regionale ma il Pd di Brindisi vuole guardare oltre Rogoli | Il territorio avrà il ruolo che merita

Il Pd di Brindisi esprime rammarico per la mancata nomina di Toni Matarrelli nella nuova giunta regionale, ma ribadisce l’intenzione di concentrarsi sul futuro del territorio. Rogoli sottolinea che il ruolo di Brindisi sarà adeguatamente riconosciuto e valorizzato, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e gli interessi locali, al di là delle posizioni di rappresentanza immediata.

L’amarezza per la mancata nomina di Toni Matarrelli come assessore nella neo giunta del presidente Antonio Decaro resta. Ma oggi la priorità, nel Pd provinciale brindisino con il segretario Francesco Rogoli, è cercare di blindare un ruolo istituzionale che possa in qualche modo far placare il malumore di non pochi circoli, davanti alle scelte dell’esecutivo. La presidenza del consiglio regionale Ed è per questo che ora l’attenzione è rivolta a quelle che saranno le indicazioni del partito per la presidenza del Consiglio regionale. L’ex sindaco di Mesagne è in pole per rivestire questa carica. Lo chiede la base dem brindisina dopo il mancato ingresso nella giunta regionale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Nino Simeone, rappresentante della lista Fico, punta il dito contro il Pd in Campania, criticando la loro retorica sulla parità di genere e evidenziando una discrepanza con le azioni concrete, in particolare nella composizione della giunta regionale. La sua analisi sottolinea come le dichiarazioni del partito non trovino riscontro nelle scelte politiche adottate sul territorio, evidenziando una discrepanza tra parole e fatti.

