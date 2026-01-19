In questa serie, Luca Miniero racconta le sfide di una preside alle prese con eventi delicati, tra cui l’arresto di familiari e le conseguenze sulle vite degli studenti. La prima puntata, con Luisa Ranieri, ha ottenuto un vasto pubblico, evidenziando l’interesse per storie di scuola e fragilità umane. Un approfondimento sulle dinamiche che coinvolgono personaggi come Nicola e Michele, in un contesto di tensione e responsabilità.

L a prima puntata della serie La preside di Luca Miniero con Luisa Ranieri è stata vista da oltre 4,8 milioni di telespettatori. La vicenda ispirata alla direttrice scolastica di Caivano Eugenia Carfora ha fatto centro. Stasera va in onda il secondo episodio (dalle 21.30 su Rai 1 ) in cui la preside non si fermerà davanti a nessuno, nemmeno alle minacce, pur di portare in classe uno in più dei “suoi” ragazzi. Taormina, Luisa Ranieri su “La Preside”: «Sento grande responsabilità» X Leggi anche › Luisa Ranieri è “La preside” nella nuova fiction ambientata a Caivano. Ispirata a una storia vera « La serie conferma la capacità della nostra offerta di unire qualità narrativa e forte attenzione ai temi sociali, raccontando con sensibilità il mondo della scuola e le sue sfide contemporanee», ha detto, entusiasta dei risultati, Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, che produce la fiction insieme a Bibi Film TV e Zocotoco. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nicola rompe il patto con la direttrice scolastica dopo l'arresto dello zio e del cugino. Michele rischia di finire in un brutto giro

Monica Matano è la nuova direttrice dell’USR Campania: “Un dialogo costante con la comunità scolastica per affrontare le sfide”

Monica Matano è la nuova direttrice dell’USR Campania. Con questa nomina, si impegna a mantenere un dialogo continuo con la comunità scolastica per affrontare le sfide del settore. La sua esperienza e l’attenzione alle esigenze del territorio saranno fondamentali per promuovere un miglioramento costante del sistema educativo regionale.

