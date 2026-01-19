Nicola Marincola | Il mio omaggio a Santarelli aspettando il museo archeologico di Forlì

Nicola Marincola rende omaggio a Santarelli, anticipando l'apertura del nuovo museo archeologico di Forlì. Nei suoi video, l’autore propone brevi approfondimenti sulla storia locale, i personaggi e le curiosità della città. Con uno stile semplice e diretto, Marincola mira a coinvolgere e informare gli appassionati di storia, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale di Forlì in attesa dell’inaugurazione del museo.

Forlì, 19 gennaio 2026 – Nei suoi video Nicola Marincola porta pillole di storia locale, raccontando le vicende cardine del passato forlivese, i suoi personaggi e le innumerevoli curiosità cittadine, seguito e condiviso da centinaia di appassionati. Ora Marincola ha dato alle stampe un volumetto che parla nientemeno che del padre dell’archeologia locale, ricordato anche come filantropo e benefattore: Antonio Santarelli, al cui nome è dedicato il museo forlivese (oltre allo storico ex asilo) che, chiuso da tempo, nel 2028 dovrebbe vedere la riapertura nell’ala del San Domenico attualmente in costruzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nicola Marincola: “Il mio omaggio a Santarelli, aspettando il museo archeologico di Forlì” Nel libro di Nicola Marincola l'eredità culturale del forlivese Antonio Santarelli, pioniere dell'archeologia moderna

Giovedì 15 gennaio alle 18.30, presso il Laboratorio Aperto di Forlì, si terrà la presentazione del libro di Nicola Marincola dedicato all’eredità culturale di Antonio Santarelli, figura pionieristica nell’archeologia moderna. L’evento si svolgerà nell’Ex Asilo Santarelli, in via Caterina Sforza 45, offrendo un’occasione per approfondire il ruolo di questo importante personaggio nella storia locale e nel campo archeologico. Mostre, un omaggio a Versace al Museo Archeologico di Reggio Calabria

