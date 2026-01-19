Nico Paz sale in cattedra e sbanca l' Olimpico | Lazio spazzata via dal Como 0-3

Nel match tra Lazio e Como, il risultato finale è 0-3, con i marcatori Baturina e Paz. La Lazio, schierata con un modulo 4-3-3, ha subito la nettezza della squadra ospite, che ha dimostrato una prestazione solida e concreta. La partita si è aperta rapidamente con il gol di Baturina, seguito dal raddoppio di Paz e dalla conclusione nel secondo tempo di Paz stesso.

LAZIO-COMO 0-3 MARCATORI: 2' pt Baturina, 24' pt e 4' st Paz. LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Marusic 5.5, Gila 5.5, Romagnoli 5.5, Pellegrini 5 (19' st Lazzari 6); Belahyane 5.5, Cataldi 5.5 (8' st Rovella 6), Taylor 5 (40' st Dele-Bashiru sv); Cancellieri 4.5 (8' st Isaksen 5.5), Ratkov 5.5 (8' st Noslin 6), Zaccagni 6. In panchina: Mandas, Furlanetto, Pedro, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Farcomeni. Allenatore: Sarri 5. COMO (4-3-2-1): Butez 6.5; Smolcic 6 (1' st Posch 6), Ramon 6, Carlos 6, Valle 7; Caqueret 6.5 (20' st Roberto 6), Perrone 6.5, Da Cunha 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nico Paz sale in cattedra e sbanca l'Olimpico: Lazio spazzata via dal Como (0-3) Serie A, Nico Paz torna super: il Como asfalta la Lazio all’OlimpicoNella sfida di Serie A tra Lazio e Como, i lombardi si impongono con un risultato di 3-0 all’Olimpico. Lazio-Como 0-3: Nico Paz è uno spettacolo, Fabregas domina all'Olimpico. Per Sarri l'Europa è un miraggioNella 21ª giornata di Serie A, Lazio e Como si sono affrontate all'Olimpico, con i lombardi che hanno conquistato una vittoria per 3-0. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Nico Paz saluta il Como, già deciso il suo futuro: con chi firma - Il giocatore in estate firmerà con un club: ecco di chi si tratta ... calciomercatonews.com

Nico Paz sale in cattedra e sbanca l'Olimpico: Lazio spazzata via dal Como (0-3) https://gazzettadelsud.it/p=2159019 - facebook.com facebook

LA CLASSIFICA MARCATORI DOPO 21 GIORNATE #SERIEA Lautaro Martinez allunga, Nico Paz sale al secondo posto e aggancia Pulisic. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.