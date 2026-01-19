Ngana lascia ufficialmente la Juventus per trasferirsi al Rapperswil-Jona. La cessione del centrocampista si è conclusa con una formula concordata tra le due società. Questa operazione rappresenta un nuovo passo nella carriera di Ngana, che ora si appresta a proseguire la sua esperienza in Svizzera. La notizia conferma l’andamento delle strategie di mercato della Juventus e la volontà del giocatore di crescere in un ambiente diverso.

del trasferimento del centrocampista bianconero. Valdes Ngana giocherà la seconda parte della stagione con il Rapperswil-Jona, squadra che milita nella seconda divisione svizzera. La notizia, che era nell’aria da diversi giorni, è stata ufficializzata dal club bianconero con un comunicato. IL COMUNICATO – « Valdes Ngana chiuderà la stagione 20252026 in Svizzera. È ufficiale, infatti, la cessione temporanea – fino al 30 giugno – del classe 2006 al FC Rapperswil-Jona, squadra militante nella serie cadetta elvetica. Alla Juventus dall’età di dodici anni, Ngana ha percorso buona parte della trafila del Settore Giovanile bianconero fino ad arrivare all’esordio tra i professionisti con la maglia della Next Gen nel marzo 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ngana lascia la Juventus: ufficiale la cessione al Rapperswil-Jona. La formula

Juventus Women, ufficiale la cessione di Cascarino: va in prestito al West Ham. Il comunicato

La Juventus Women ha annunciato ufficialmente la cessione di Cascarino, che partirà in prestito al West Ham. La decisione rientra in una strategia di sviluppo e consolidamento del reparto femminile, offrendo all’atleta l’opportunità di maturare esperienza all’estero. La società ringrazia Cascarino per il contributo fornito finora e le augura successo nel suo nuovo percorso professionale.

Turicchia alla Virtus Entella: definita la cessione dell’esterno della Juventus Next Gen. Formula e altri dettagli

La Virtus Entella ha ufficializzato l'acquisto di Turicchia, esterno proveniente dalla Juventus Next Gen. La cessione si è conclusa secondo i termini concordati, con dettagli relativi alla formula e alle condizioni ancora da comunicare. Questa operazione rappresenta un passo importante per entrambe le società, offrendo nuove opportunità al giocatore e rafforzando il reparto offensivo dei liguri.