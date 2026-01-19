NFL Playoff | New England e Los Angeles Rams vincono sotto la neve

Nella cornice di una domenica imbiancata, New England e Los Angeles Rams hanno conquistato le rispettive vittorie nei playoff NFL. I Bears sono stati sconfitti al supplementare, mentre il quadro delle semifinali si completa con gli incontri di domenica 25 gennaio: Denver contro New England e successivamente Seattle contro Los Angeles. Questi incontri rappresentano un importante passo verso il titolo di campione della NFL.

Neve, intercetti e un calcio memorabile. Così arrivano i successi di Patriots e Rams che conquistano le finali di Conference, sono ora a una vittoria dal Super Bowl. Il quadro delle semifinali dei playoff Nfl è completo: domenica 25 gennaio saranno dunque, dalle 21 ora italiana, Denver-New England e a seguire Seattle-Los Angeles. Il Super Bowl 60 è in programma l’8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara. NEW ENGLAND-HOUSTON 28-16 I Patriots continuano a stupire. Mike Vrabel ha affrescato un capolavoro ereditando una squadra reduce da due stagioni da 4-13 di record e portandola quantomeno alla finale dell’American Football Conference. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

