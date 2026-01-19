Nextalia Investment Management annuncia l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Di Sano, azienda leader nella produzione di ingredienti, semilavorati e prodotti finiti a base di pistacchio. L’operazione, effettuata per conto del fondo Nextalia Flexible Capital, mira a sostenere lo sviluppo e la crescita dell’azienda nel settore artigianale e industriale. L’accordo rappresenta un passo strategico nel settore degli ingredienti di alta qualità, rafforzando la presenza di Di Sano sul mercato.

Milano, 19 gennaio 2026 – Nextalia Investment Management (“Nextalia”), per conto del fondo Nextalia Flexible Capital (“NFC”), annuncia la sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Di Sano S.r.l. e DiGel S.r.l. (“Di Sano” o il “Gruppo”), tra i principali operatori italiani nella produzione e distribuzione di prodotti finiti e semilavorati a base di pistacchio destinati al canale artigianale (gelaterie e pasticcerie) e al canale industriale. Il Gruppo vanta un ampio portafoglio prodotti che include anche basi gelato (brand Meucci) e frutta candita (brand Romeo). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nextalia annuncia l’investimento in Di Sano, primario produttore di ingredienti, semilavorati e prodotti finiti a base di pistacchio per il canale artigianale e industriale

Falsi panettoni al pistacchio di Bronte e cioccolato di Modica, sanzioni per un laboratorio artigianale

Il Nas di Catania ha effettuato un'ispezione in un laboratorio artigianale di prodotti dolciari, concentrandosi su panettoni al pistacchio di Bronte e cioccolato di Modica. L'operazione rientra nelle verifiche sulle normative di sicurezza alimentare relative ai prodotti tipici natalizi. Sono state applicate sanzioni per irregolarità riscontrate durante il controllo igienico-sanitario nel laboratorio situato in un comune pedemontano.

Leggi anche: Imprese, fondo Nextalia perfeziona nuovo investimento in Flo

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Nextalia annuncia l’investimento in Di Sano, primario produttore di ingredienti, semilavorati e prodotti finiti a base di pistacchio per il canale artigianale e industriale - L’operazione, in partnership con il fondatore Francesco Di Sano, conferma la strategia di nextalia a supporto di realtà imprenditoriali ad alto potenziale ... quotidiano.net