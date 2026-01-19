new zealand and kiribati relationship warms with partnership agreement

Il nuovo accordo di partenariato tra Nuova Zelanda e Kiribati segna un passo importante nel rafforzamento delle relazioni bilaterali. Questa intesa mira a promuovere la collaborazione in vari settori, favorendo lo sviluppo sostenibile e la cooperazione regionale. La firma rappresenta un impegno condiviso per consolidare i rapporti tra le due nazioni, riflettendo un interesse comune per la stabilità e il progresso nel Pacifico.

At the time, the Kiribati government said the president had been on one of the outer islands so would not be able to meet him. Kiribati, a Pacific Ocean neighbour of Hawaii with a vast Exclusive Economic Zone of 3.6 million square kilometres (1.4 million square miles) has developed close ties with Beijing in recent years, including hosting Chinese police. “Our two countries have had significant political-level dialogue over the past six months, and New Zealand is pleased this has culminated in the signing of a Statement of Partnership today,” Peters, who is visiting Kiribati for the first time since 2019, said. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Capodanno 2026, il nuovo anno comincia a Kiribati: ecco chi festeggia prima

Il 2026 inizia ufficialmente a Kiribati, il primo paese a celebrare il nuovo anno. Con il passaggio dall’ultimo giorno del 2025 al primo di gennaio, molte nazioni seguono il ritmo globale dei festeggiamenti. Questa sequenza temporale riflette la posizione geografica e i fusi orari, segnando il passaggio tra un anno e l’altro con un momento di attesa e rinnovamento.

Slovakia to sign nuclear energy cooperation agreement with US, PM Fico says

Il Primo Ministro slovacco, Robert Fico, ha annunciato che la Slovacchia firmerà la prossima settimana un accordo di collaborazione nel settore nucleare con gli Stati Uniti. L'intesa mira a rafforzare la cooperazione tra i due paesi nel campo dell’energia nucleare, evidenziando l’impegno della Slovacchia per lo sviluppo di fonti energetiche sicure e sostenibili. L’accordo rappresenta un passo importante nel contesto delle politiche energetiche europee e internazionali.

