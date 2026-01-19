New Directions i nuovi orizzonti di Miart che si ispira al jazz

New Directions di Miart 2026, organizzata da Fiera Milano, segna un nuovo capitolo della fiera d’arte moderna e contemporanea, celebrando i 30 anni e il centenario di John Coltrane. Ispirata al jazz, questa edizione si focalizza sull’improvvisazione, il dialogo e l’innovazione, riflettendo un percorso che coinvolge curatori, visitatori e collezionisti, aprendo a orizzonti nuovi e stimolanti per l’intera manifestazione, nell’ambito della Milano Art

New Directions per Miart 2026, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea, un claim denso di significato e di novità che accompagna verso nuovi orizzonti la storia e l’evoluzione della manifestazione organizzata da Fiera Milano che celebra 30 anni rendendo omaggio al musicista statunitense John Coltrane (1926-1967) nel centenario della sua nascita perché, come ha spiegato il direttore artistico Nicola Ricciardi, questa edizione - che si terrà nell'ambito della Milano Art Week (13-19 aprile) - fa propria la capacità del jazz di convertire uno standard noto in un terreno fertile per l’innovazione declinandone i principi di improvvisazione, dialogo e interazione, una trasformazione che è in grado di coinvolgere ogni aspetto della propria identità: dai contenuti curatoriali all’immagine coordinata, fino all’esperienza del collezionista e del visitatore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - New Directions, i nuovi orizzonti di Miart che si ispira al jazz Trentesima esizione di miart: nuove direzioni nel segno del jazzMilano si prepara alla trentesima edizione di miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea, in programma dal 17 al 19 aprile 2026. Duomo Jazz Club: due nuovi concerti dedicati al Vocal JazzIl Duomo Jazz Club si appresta a concludere l’anno con due attesi concerti dedicati al Vocal Jazz, in programma il 15 e 19 dicembre. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. New Directions, i nuovi orizzonti di Miart che si ispira al jazz - Progetti inediti e nuova location nella South Wing di Allianz Mico per la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea che si terrà dal 17 al 19 aprile prossimi con 160 gallerie. msn.com

