Neve freddo e gelate in arrivo in Lombardia | dove e quando Le previsioni meteo

Le previsioni meteo per la Lombardia indicano un ritorno di temperature rigide e gelate tra il 19 e il 25 gennaio. Dopo periodi di clima più mite, le condizioni invernali si intensificheranno con neve e freddo intenso in diverse zone della regione. È importante monitorare gli aggiornamenti per prepararsi adeguatamente alle condizioni atmosferiche previste in questa settimana.
Milano, 19 gennaio 2026 – L’inverno si avvia verso la fine? Assolutamente no. Dopo qualche giorno con un clima estremamente mite per il periodo, questa settimana – dal 19 al 25 gennaio – torneranno freddo e gelate fino in pianura su alcune regioni del nostro Paese, Lombardia compresa. Non solo, potrebbe nevicare anche a quote basse. Ma vediamo tutto più nel dettaglio. Clima più mite. Nei giorni scorsi, correnti miti e umide provenienti dai quadranti sud-occidentali, alimentate da venti di Scirocco, hanno favorito un sensibile incremento termico in quasi tutta Italia. Le temperature, che andavano spesso sotto lo zero, sono arrivate anche a 8-10 gradi, a Milano e in Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
