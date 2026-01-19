Nessuno sarà come Valentino Garavani

Valentino Garavani, iconico stilista italiano, ci ha lasciato all’età di 93 anni. La sua influenza nel mondo della moda ha segnato un’epoca, distinguendosi per eleganza e raffinatezza. Con una carriera lunga e prestigiosa, ha contribuito a definire lo stile italiano nel panorama internazionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il settore, lasciando un’eredità che continuerà a ispirare generazioni di appassionati e professionisti.

Il mondo della moda piange un altro dei suoi grandi nomi. È scomparso a 93 anni Valentino Garavani, uno dei protagonisti leggendari della moda italiana e mondiale. Nato a Voghera, la vita di Garavani si è snodata da Parigi alla Roma della Dolce Vita, fino ad arrivare a New York e al successo planetario. In un momento in cui il termine "celebrity" ancora non esisteva, tutti volevano indossare Valentino e il suo rosso, precursore dell'uso del colore come tratto distintivo di un marchio. Ci ha lasciati oggi Valentino Garavani La scala di questa perdita è gigantesca: pur essendosi ritirato dalle scene nel lontano 2008, lasciando il proprio brand, ormai divenuto impero mondiale, nelle mani salde di Alessandro Michele, l'impronta lasciata dal maestro dell'eleganza italiana ha vestito regine, dive e icone internazionali con uno stile inconfondibile, fatto di linee raffinate e del celebre rosso Valentino.

