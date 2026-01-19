Nessuno sarà come Valentino Garavani

Valentino Garavani, iconico stilista italiano, ci ha lasciato all’età di 93 anni. La sua influenza nel mondo della moda ha segnato un’epoca, distinguendosi per eleganza e raffinatezza. Con una carriera lunga e prestigiosa, ha contribuito a definire lo stile italiano nel panorama internazionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il settore, lasciando un’eredità che continuerà a ispirare generazioni di appassionati e professionisti.

Il mondo della moda piange un altro dei suoi grandi nomi. È scomparso a 93 anni Valentino Garavani, uno dei protagonisti leggendari della moda italiana e mondiale. Nato a Voghera, la vita di Garavani si è snodata da Parigi alla Roma della Dolce Vita, fino ad arrivare a New York e al successo planetario. In un momento in cui il termine “celebrity” ancora non esisteva, tutti volevano indossare Valentino e il suo rosso, precursore dell’uso del colore come tratto distintivo di un marchio. Valentino. Valentino al al Savoy Hotel di Londra. (Foto di PA Images via Getty Images) PA Images Jacqueline Onassis Walking with Valentino. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

