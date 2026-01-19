Neri Marcorè è Sherlock Holmes alla ChorusLife Arena | Stimolante e divertente

Neri Marcorè interpreta Sherlock Holmes alla ChorusLife Arena. L’attore descrive il ruolo come stimolante e divertente, sottolineando la familiarità con il personaggio e l’opportunità di portarlo sul palcoscenico in un musical teatrale. La produzione si presenta come un’occasione per rivivere le avventure del celebre detective in una cornice originale e coinvolgente, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale ricca di fascino e intrattenimento.

“Sherlock è un personaggio che conosci per forza di cose, tra citazioni, film, serie. pertanto quando mi è stato proposto di interpretarlo in un musical a teatro, non ho dovuto pensarci troppo”. Così l’amatissimo attore, regista e conduttore televisivo Neri Marcorè racconta il suo coinvolgimento nello spettacolo “Sherlock Holmes – Il musical”, in scena giovedì 22 e venerdì 23 gennaio alle 21 alla ChorusLife Arena, a Bergamo. Sul palco vestirà i panni del protagonista, il famoso investigatore privato inglese, personaggio letterario creato da Sir Arthur Conan Doyle E noto per il suo straordinario metodo deduttivo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

“Sherlock Holmes – Il musical”, alla ChorusLife Arena in scena Neri Marcorè

Il 22 e 23 gennaio, alla ChorusLife Arena di Bergamo, va in scena “Sherlock Holmes – Il musical” con Neri Marcorè. Due serate dedicate a un adattamento teatrale che ripercorre le avventure del famoso detective in musica e parole. Un appuntamento per gli appassionati di teatro e storie classiche, in un contesto professionale e di qualità, pensato per un pubblico vario e attento.

