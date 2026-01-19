Nel procedimento giudiziario che coinvolge Chiara Petrolini, emergono nuove testimonianze, tra cui quelle della ginecologa, del cugino e della psicoterapeuta. La vicenda riguarda il triste episodio di neonati morti, con Chiara Petrolini apparsa visibilmente scossa dopo il ritrovamento. Le dichiarazioni raccolte contribuiscono a chiarire il contesto e i legami familiari, tra cui il rapporto con la nonna, in un quadro complesso e delicato.

Il 19 gennaio, davanti alla Corte d’Assise di Parma, è proseguito il processo a carico di Chiara Petrolini, la 22enne di Traversetolo accusata di aver ucciso e seppellito i corpi di due figli neonati. Il primo sarebbe nato a maggio 2023, l’altro il 7 agosto 2024. I corpi vennero rinvenuti il 9 agosto e un mese dopo. L’udienza si è concentrata su testimonianze mediche e familiari che hanno ricostruito il contesto clinico ed emotivo della giovane, soffermandosi in particolare sul decesso del primo neonato, sulle parole del cugino dopo il ritrovamento e sul legame con la nonna. Neonati morti, la testimonianza della ginecologa Il racconto del cugino dopo il ritrovamento Il legame con la nonna Pia La testimonianza della psicoterapeuta Neonati morti, la testimonianza della ginecologa Nel corso dell’udienza ha testimoniato la dottoressa Immacolata Blasi, ginecologa e consulente medico della difesa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Neonati morti, Chiara Petrolini in lacrime dopo il ritrovamento: le parole del cugino e il legame con la nonna

Neonati sepolti a Parma, Petrolini in aula per nuova udienza. Il cugino: “Aveva lacrime agli occhi a notizia ritrovamento”A Vignale di Traversetolo, nel Parmense, si svolge una nuova udienza nel processo a Chiara Petrolini, accusata di aver partorito e sepolto i due neonati trovati in una località vicina.

Leggi anche: Chiara Petrolini e il sogno di fare la maestra del nido, le parole della mamma dei neonati uccisi e sepolti

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Neonati sepolti, Chiara Petrolini si commuove in aula quando la psicoterapeuta parla della nonna - E’ ripreso in Corte d'Assise il processo alla studentessa 22enne, imputata del duplice omicidio premeditato dei figli morti e seppelliti nel giardino di casa a Treversetolo. msn.com