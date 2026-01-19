Nemo Heights | è di Baronissi lo chef scelto per coordinare la prima infrastruttura abitabile di lusso negli abissi oceanici
Thomas Caressa, giovane chef di Baronissi, è stato selezionato per coordinare la ristorazione di Nemo Heights, il progetto che mira a realizzare la prima infrastruttura abitabile di lusso negli abissi oceanici, a Point Nemo nel Pacifico. Questa iniziativa innovativa unisce tecnologia e comfort, portando l’esperienza abitativa a profondità mai raggiunte prima, nel rispetto delle esigenze di sostenibilità e qualità.
