Nemo Heights | è di Baronissi lo chef scelto per coordinare la prima infrastruttura abitabile di lusso negli abissi oceanici

Thomas Caressa, giovane chef di Baronissi, è stato selezionato per coordinare la ristorazione di Nemo Heights, il progetto che mira a realizzare la prima infrastruttura abitabile di lusso negli abissi oceanici, a Point Nemo nel Pacifico. Questa iniziativa innovativa unisce tecnologia e comfort, portando l’esperienza abitativa a profondità mai raggiunte prima, nel rispetto delle esigenze di sostenibilità e qualità.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.