Nella capitale dei Gonzaga

Nella capitale dei Gonzaga, il territorio mantovano si presenta come un mosaico di paesaggi e tradizioni. Dalla pianura fertile alle rive dei grandi fiumi, ogni ambiente racconta una storia di equilibrio tra natura e cultura. Questa varietà contribuisce a definire l’identità locale, creando un legame autentico tra le diverse anime della zona, in un continuo dialogo tra passato e presente.

Una vera e propria staffetta ideale abbraccerà le diverse anime del territorio mantovano, dalla pianura agricola alle rive dei grandi fiumi. Il viaggio inizierà in mattinata ad Asola, nobile borgo di confine lambito dal fiume Chiese, dove il passaggio è atteso per le 11:05. Qui, all’ombra dell’imponente Cattedrale gotica che domina la piazza. Si proseguirà poi verso sud, immergendosi nelle atmosfere suggestive di Viadana, antico porto fluviale sponde del Po. il passaggio, previsto per le 13:45, toccherà questo territorio caratterizzato dai vasti paesaggi golenali e dai pioppeti, dove la vita scorre da sempre in simbiosi con i ritmi del “Grande Fiume”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nella capitale dei Gonzaga Leggi anche: Reggio Emilia, auto in fiamme in via dei Gonzaga Leggi anche: Ultimi due mesi da Capitale della cultura, nella Valle dei Templi la festa dei morti tra visite e laboratori La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. E' Mantova la capitale italiana della cultura 2016 - Un tour alla scoperta della bellissima città dei Gonzaga, dal 2008 Patrimonio Unesco, tra palazzi, piazze, teatri e chiese ... turismo.it

Dalla Pianura dei Dogi alle Terre dei Gonzaga lungo la Via Romea Germanica Imperiale

“FR(anciscus) et ELI(sabetha)”. Su questo capitello di inizio Cinquecento compaiono l’uno accanto all’altro i nomi di Francesco II Gonzaga e Isabella d’Este coi rispettivi stemmi familiari: a sinistra quello gonzagesco col drago di San Giorgio, a destra l’estense facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.