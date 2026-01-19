Nel mondo di Valentino, il Castello di Wideville, i palazzi storici, lo yacht di 47 metri con opere di Warhol e Picasso e gli amati Carlini rappresentano un patrimonio unico. Con la scomparsa di Valentino Garavani, si conclude un’epoca di eleganza e stile, lasciando un’eredità che va oltre la moda, fatta di arte, passione e raffinatezza.

Milano – Con la scomparsa di Valentino Garavani, non si spegne semplicemente la vita di un uomo. Si chiude, con un sussurro di seta, un’intera epoca. Il mondo perde l’ultimo testimone di un secolo in cui la moda era liturgia, un rito lento e personale, tessuto in atelier silenziosi da mani che trasformavano pazienza in bellezza. Egli lascia non solo un archivio di meraviglie, ma un’idea incisa come un diamante: che la bellezza sia una disciplina suprema, che chiede rigore monastico, dedizione assoluta, e la coraggiosa follia di credere che un orlo possa essere perfetto. Morto Valentino, addio allo stilista: aveva 93 anni Ha insegnato che un abito rosso non è un semplice indumento, ma un’armatura di seduzione e potere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nel regno di Valentino: il Castello di Wideville, i palazzi, lo yacht di 47 metri (con Warhol e Picasso) e gli amati Carlini

Il lato tenero di Valentino: tra sfilate e i suoi adorati carliniValentino Garavani, figura iconica del mondo della moda, ha lasciato un’impronta indelebile attraverso le sue creazioni e il suo stile inconfondibile.

Lo Yacht Club di Monaco saluta il 2025 con gli YCM Awards-Trofeo UBSLo Yacht Club di Monaco chiude il 2025 con l’elegante cerimonia degli YCM Awards – Trofeo UBS, un momento di prestigio che celebra l’eccellenza e l’unità della comunità nautica internazionale sotto la guida della presidenza S.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Le inchieste di Garlasco, nel regno di Valentino, le colazioni di Paolo mieli - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Le inchieste di Garlasco, nel regno di Valentino, le colazioni di Paolo mieli" pubblicato il 17 Gennaio 2026 a firma di Daniele Luttazzi ... ilfattoquotidiano.it

San Valentino a Corte Solada Sono aperte le prenotazioni per la serata più romantica dell’anno. Buon cibo, un’atmosfera calda e accogliente e una grande selezione di vini vi aspettano per brindare e celebrare il vostro amore. Lasciatevi conquistare dai s - facebook.com facebook