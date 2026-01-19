Nel Comasco la truffa del controllo residenza | volantini che invitano a uscire di casa
Nel Comasco, si registra una nuova ondata della truffa del “controllo residenza”. Volantini affissi nelle vicinanze di abitazioni e condomini, soprattutto a Cernobbio, segnalano falsi accertamenti delle forze dell’ordine. Si tratta di un tentativo di inganno volto a indurre i destinatari a uscire di casa. È importante prestare attenzione a queste comunicazioni e verificare sempre l’autenticità delle richieste ufficiali.
Nel Comasco torna a circolare la truffa del “controllo residenza”. In questi giorni sono stati segnalati volantini affissi nei pressi di abitazioni e condomini, in particolare a Cernobbio, che fanno riferimento a presunti accertamenti da parte delle forze dell’ordine sulla regolarità della residenza delle persone presenti negli alloggi e portano l'intestazione (ovviamente falsa) del ministero dell'Interno. Si tratta di fogli anonimi, scritti in modo confuso, che non provengono da alcuna autorità e che non hanno alcun valore legale. L’obiettivo è creare allarme e spingere le persone a fidarsi di un messaggio che appare formale, ma che in realtà è completamente inventato.🔗 Leggi su Quicomo.it
Controlli della residenza, volantini truffa affissi nelle case a Verona: «Messaggio ingannevole privo di fondamento»
A Verona sono state segnalate nuove comunicazioni ingannevoli affisse vicino a condomini, in cui si menzionano presunti controlli delle forze dell’ordine sulla residenza. Questi volantini, già oggetto di attenzione lo scorso anno, risultano privi di fondamento e creano confusione tra i cittadini. È importante verificare sempre le fonti ufficiali e diffidare da messaggi che sembrano ingannevoli o non supportati da prove concrete.
La nuova "truffa del Ministero": con la scusa di un controllo, i ladri vi entrano in casa
Recentemente a Bolzano circola un volantino con l’intestazione del Ministero dell’Interno, annunciando controlli nei condomini. Si tratta di una comunicazione falsa utilizzata da truffatori per entrare in casa delle persone con l’inganno. È importante essere cauti e verificare sempre le comunicazioni ufficiali prima di aprire la porta a sconosciuti, per proteggersi da eventuali raggiri.
