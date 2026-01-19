Nel 2025 in Italia si è registrata una diminuzione degli omicidi e dei femminicidi rispetto all’anno precedente, secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno. Questa rilevazione evidenzia un trend positivo in termini di sicurezza pubblica. Per approfondimenti e aggiornamenti, si consiglia di consultare le fonti ufficiali e le analisi di esperti del settore.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Meno delitti rispetto al 2024. Nel corso del 2025 in Italia si è registrata una diminuzione significativa degli omicidi, secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno. I delitti sono stati 286, in netto calo rispetto ai 335 dell’anno precedente, con una riduzione complessiva del 15%. Ancora più marcata la flessione delle vittime di genere femminile: le donne uccise passano da 118 a 97, pari a un -18% su base annua. Femminicidi e contesto familiare. Tra le 97 vittime donne, 85 sono state uccise in ambito familiare o affettivo. In particolare, 62 hanno perso la vita per mano del partner o dell’ex partner, confermando come questo contesto resti il più critico sul fronte della violenza di genere. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Nel 2025 calano omicidi e femminicidi in Italia: i numeri del Viminale

Nel 2025 diminuiscono omicidi e femminicidi, i dati del Viminale

Nel 2025, i dati del Ministero dell’Interno segnalano un calo degli omicidi e dei femminicidi rispetto agli anni precedenti. Sono stati registrati 286 omicidi, con 97 vittime donne, di cui 85 in ambito familiare o affettivo. Di queste, 62 sono state uccise dal partner o ex partner. Questi numeri indicano una tendenza positiva, anche se la questione della violenza resta ancora presente nel panorama sociale italiano.

Sicurezza, il Viminale: in calo omicidi e femminicidi nel 2025

Nel 2025, il Viminale segnala una riduzione sia degli omicidi complessivi sia dei femminicidi in Italia. Questa diminuzione riflette un quadro più rassicurante sulla sicurezza pubblica, con attenzione particolare alla tutela delle donne. Il rapporto del ministero dell’Interno fornisce dati aggiornati sui casi di omicidio volontario, evidenziando le tendenze e le sfide ancora presenti nel contrasto alla violenza.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Viminale: nel 2025 in calo omicidi (-15%) e femminicidi (-18%) - In base ai dati del Ministero dell’Interno emerge che nel corso del 2025 gli omicidi (tutti i casi di assassinio volontario indipendentemente dal genere della vittima) sono calati complessivamente del ... msn.com