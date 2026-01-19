Luka Doncic è tornato in campo dopo l'infortunio all'inguine, contribuendo alla vittoria dei Los Angeles Lakers contro i Toronto Raptors. Dopo due sconfitte consecutive, i gialloviola hanno ottenuto un successo importante, chiudendo con il punteggio di 110-93. Il suo rientro ha rappresentato un momento chiave nella partita, confermando il ruolo centrale del giocatore nel riscatto della squadra.

Los Angeles (Stati Uniti), 19 gennaio 2026 – Il ritorno in campo di Luka Doncic – che è riuscito a lasciarsi alle spalle il dolore all’inguine che lo ha costretto a saltare la gara di due giorni fa contro Portland – è coinciso con il ritorno alla vittoria dopo due ko dei Los Angeles Lakers: i gialloviola, reduci dai passi falsi contro gli Hornets e i Trail Blazers, hanno infatti sconfitto nella notte i Toronto Raptors 110-93. La sgasata decisiva è arrivata all’inizio del quarto quarto quando, grazie a un canestro di LeBron James, i gialloviola hanno sfondato il muro della doppia cifra di vantaggio per poi non voltarsi più indietro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, Doncic torna e trascina i Lakers contro i Raptors

